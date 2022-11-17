Bakan Varank: Dijital Avrupa Programı'na dahil olacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Avrupa Birliği için önemli bir ortak olduğunu, son dönemdeki küresel gelişmelerin Türkiye'nin önemini daha da artırdığını söyledi.ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Brüksel temasları kapsamında AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager'le görüşmesinin ardından basına değerlendirmelerde bulundu.

Brüksel'e, AB Komisyonu Yenilik, Araştırma, Kültür, Eğitim ve Gençlikten Sorumlu Üyesi Mariya Gabriel'in daveti üzerine geldiklerini belirten Varank, "Tarihte ilk defa yaptığımız bilim, araştırma, teknoloji ve inovasyon alanında Yüksek Düzeyli Diyalog mekanizmasının toplantılarını gerçekleştirmek üzere Brüksel'deyiz." dedi.

Bakan Varank, diyalog mekanizması ile Türkiye ve AB arasındaki ilişkileri yüksek düzeyde ve detaylı bir şekilde ele aldıkları toplantılar yaptıklarına işaret ederek, teknik çalışmalarla ilgili görüşmelerin bir süre daha devam edeceğini söyledi.

AB ÜYELİĞİ STRATEJİK HEDEF

"Türkiye'nin AB üyeliğini hala stratejik bir hedef olarak görüyoruz." diyen Bakan Varank, AB ile ilişkileri ilerletmek için gerekli çalışmaların yapıldığını ifade etti.Varank, "Bilim, teknoloji, inovasyon ve araştırma alanı aslında AB ile Türkiye'nin beraber yapabileceği, potansiyeli yüksek alanlar." diye konuştu.

Birlik programlarından faydalanan Türk araştırmacılar, şirketler ve ilgili kuruluşların hem geliştirdikleri hem de ürettikleri teknolojilerle AB ve Türkiye'ye önemli katkı sağladıklarına işaret eden Varank, "Gerçekleştirdiğimiz bilim, araştırma, teknoloji ve inovasyon alanındaki Yüksek Düzeyli Diyalog, bundan sonra ne yapacağımızı tartıştığımız, bundan sonra hangi imkanları beraberce değerlendirebileceğimizi görüştüğümüz bir toplantı oldu." ifadesini kullandı.

DİJİTAL AVRUPA PROGRAMINA DAHİL OLACAĞIZ

Bakan Varank, "Önümüzdeki dönemde Dijital Avrupa Programına Türkiye olarak dahil olacağız. Buradaki imkanları Türkiye'deki araştırmacıların erişimine açmış olacağız." diye konuştu.

Dijital Avrupa Programı'nın altında özel olarak yapay zeka ve uzay gibi alanlarla ilgilendiklerine dikkati çeken Varank, bu konuda AB ile çalışmak istediklerini ve burada Türkiye'nin önemli potansiyeli olduğunu vurguladı.