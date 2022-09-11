Bakan Varank: 44 yeni OSB geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de katılımıyla Akgün Şirketler Grubuna ait Seramik ve Vitrifiye Fabrikası'nın temel atma töreninde yaptığı konuşmada, gruba ait seramik üretim fabrikasının 7'ye, vitrifiye fabrika sayısının ise 5'e çıkacağını söyledi.ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin gelecek projeksiyonunu en iyi onların gördüğünü anlattı. Türkiye'nin şu anda dünyada yaşanan krizleri en doğru şekilde yönetmeye çalışan, COVID-19 salgını sürecinde en hızlı dönüş yapan ülkelerden olduğunu dile geitren Bakan Varank, ülkenin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yoluna güçlü bir şekilde devam ettiğini anlattı.

Bakanlığın resmi internet sitesinde verilere de yer veren Bakan Varank, "Ağustos ayında 21 milyar doların üzerindeki ihracat rakamıyla tarihi bir eşiği daha geçtik. 12 aylık ihracat 250 milyar doları aştı. İşsizlik oranı yüzde 10,3'e geriledi. Bu arada bir güzel haber de büyüme rakamlarından geldi. Türkiye, 'Resesyona girecek' diyenlere inat büyümeye devam ediyor. Hamdolsun 7 çeyrektir devam eden büyüme zincirine bir halka daha eklendi." dedi.

Makine ve teçhizat yatırımlarının son çeyrekte yüzde 17,8'lik artışla güçlü bir şekilde sürdüğünü belirten Varank, "(Fabrika yok, üretim yok) diyenlere sesleniyorum. Allah aşkına bir sorun kendinize. Durum dediğiniz gibiyse bu makine ve teçhizat yatırımları nasıl artıyor? Cevabı bilmiyorsa ben söyleyeyim. Ülkemizin dört bir tarafındaki müteşebbisler harıl harıl kapasite artıracak yatırımlar yapıyorlar da ondan. İnanın yatırımcılarımız yer bulmakta zorlanıp her gün kapımızı çalıyor. Şu anda doluluk oranları her geçen gün artan 341 OSB'miz var. Bunun yanında Edirne’den Diyarbakır’a, Samsun’dan Adana’ya 44 yeni OSB için yer seçim çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca birçok bölgede ilave alan çalışmaları var" diye konuştu.