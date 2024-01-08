Bakan Uraloğlu, 'sürdürülebilir ulaşım' mesajını Düzce'den verdi

Düzce'de "Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı Projesi" açılış törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, belediyelerimizin kentsel hareketlilik planlarına destek vermeye devam edeceklerini ve hep birlikte daha sürdürülebilir bir ulaşım için çalışacaklarının sözünü verdi.DÜZCE (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 21 yılda ülkemize birçok yatırım yaptıklarını belirterek, özellikle ulaştırma alanında birçok projeyi hayata geçirdiklerini kaydetti.

Türkiye'nin ulaşım ve haberleşme altyapısına yaklaşık birçok yatırım gerçekleştirildiğini belirten Bakan Uraloğlu, "En son hizmete açtığımız yakın zamanda Çanakkale Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü. Gerçekten bir mühendislik eseri. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli Bir tarafta Zigana Tüneli, Ovit Tüneli, diğer tarafta Beğendik, Botan Köprüsü, öbür tarafta, Adana'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Ülkemizin her tarafına birçok ulaştırma hizmetini biz özellikle AK Parti hükümetleri döneminde hayat geçirdik" dedi.

2028 YILINDA BÖLÜNMÜŞ YOL AĞIMIZI 31 BİN KM ÜZERİNE ÇIKARACAĞIZ

Bakan Uraloğlu, yüksek standartlı, bölünmüş yollarla Türkiye'nin her noktasını hızlı, güvenli ve konforlu bir şekilde erişim sağlar hale getirildiğine dikkati çekerek, 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yol ağımızı 30 bin kilometrelere, 1.714 kilometre olan otoyol ağımızı ise 3 bin 726 kilometreye yükselttiklerini söyledi.

Demiryolu yatırımlarına da değinen Bakan Uraloğlu, 11 bin kilometre olan demiryolu uzunluğunu 14 bin kilometreye çıkardıklarını belirterek, 11 bin kilometrelik demir yolunun da neredeyse tamamını elden geçirerek yaklaşık yüzde 60-70'ini de elektrikli ve sinyalli hale getirdiklerini vurguladı. Havacılık yatırımlarında da ivme kazanıldığını belirten Bakan Uraloğlu, "2002'de sadece 60 noktaya uçuş gerçekleştirirken dünyanın bugün 343 nokta ülkemizden uçuş gerçekleştiriyoruz. Hava havalimanı sayımızı zaten yakından biliyorsunuz 26dan 57ye çıkardık. 3 tanesi devam ediyor. Onu da 60a inşallah yakın zamanda çıkaracağız. Yine ülkemizde hava yollarında seyahat eden yolcu kapasitemizi 55 milyondan 317 milyona çıkardık. Kapasite anlamında ve 2023 yılını da yaklaşık 2016 milyonluk bir yolcu seyahat rakamıyla kapatmış bulunuyoruz." dedi.

Bakan Uraloğlu, denizcilik alanında yat bağlama kapasitesini 8 bin 500'den, yaklaşık 25 bine çıkardıklarını, Türkiye'deki 152 limanı, 197'e çıkardık 37 olan tersane sayısını 85'e çıkardıklarını sözlerine ekledi.