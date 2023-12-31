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Bakan Uraloğlu'ndan yılın son mesaisi Malatya oldu... Deprem konutlarının yolları hazır

GÜNDEM 31.12.2023, 17:05
Bakan Uraloğlu'ndan yılın son mesaisi Malatya oldu... Deprem konutlarının yolları hazır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Depremden etkilenen yollarımız için 2023 yılında 6,3 milyar lira harcadık. 2024 yılında da 12 milyar lira harcama yapmayı planlıyoruz" dedi.ANKARA (İGFA) - 2023 yılının son programını, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır yıkım alan illerden Malatya'da gerçekleştiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya İkizce TOKİ Yolları Yapım İşi Şantiyesinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Uraloğlu, bu yıl insanlık tarihinin en yıkıcı afetlerinden birinin yaşandığına dikkati çekerek, 6 Şubat'ta hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

DEPREMİN İLK ANINDAN İTİBAREN ÇOK ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR YAPTIK

Asrın felaketi diye tanımlanan 6 Şubat depremlerinde hasara uğrayan kesimlerde de ulaşım yollarının açık tutulması ve iletişimin kesilmemesi için her an sahada olduklarını hatırlatan Uraloğlu, deprem bölgesi karayolları yol ağında bulunan 9 bin 176 kilometrelik yolun sadece yüzde 2'sini oluşturan 184 kilometrelik kısımda hasar oluştuğunu belirterek, 11 ilde ulusal yol ağımızın yüzde 98i depremden herhangi bir zarar görmediğine dikkati çekti.

6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE 1 MİLYONDAN FAZLA VATANDAŞIMIZI ÜCRETSİZ TAHLİYE ETTİK

Depremin ilk gününden itibaren bölgeden tahliyelerin yapılması ve yollanan yardımların bölgeye intikali gibi çok kritik çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Uraloğlu, "Havayollarımızı afet lojistiğinde etkin ve hızlı bir şekilde kullanarak 720 bin vatandaşımızı bölgeden tahliye ettik. AFAD Yönetim Merkeziyle koordineli olarak havayoluyla birlikte kara, deniz ve demiryoluyla 1 milyon üstünde vatandaşımızı ücretsiz tahliye ettik" dedi.

Bakan Uraloğlu, depremler sonrasında havayolundan demiryoluna ulaşım ve haberleşme alanında tüm çalışmaları başlattıklarını kaydederek, konteyner kentlerde yaşayan vatandaşların kapsama sorunu yaşamadan iletişim kurabildiğini kaydetti.

MALATYA-NARLI-FEVZİPAŞA-BAHÇE TREN HATTININ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Demiryollarında tren trafiğinin ve kapasitenin etkin olarak kullanılması bakımından hasar gören hatlarda, bina ve tesislerde oluşan hasarların giderilmesine yönelik çalışmaların da yoğun şekilde devam ettiğini belirten Uraloğlu, "Malatya-Narlı-Fevzipaşa-Bahçe hattının iyileştirilmesi için başlatılan çalışmalar neticesinde Divriği-İskenderun ve Suveren-Yolçatı- Malatya üzerinden yapılan taşımalar, Çetinkaya- Ulukışla-Yenice-İskenderun üzerinden yapılmaya başladı" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Rezerv Alanların İmar ve Bağlantı Yollarının sorumluluğunun Bakanlığa bağlı Karayolları Genel Müdürlüğüne verildiğini anımsatan Uraloğlu, bu kapsamda yapılan çalışmaları şöyle anlattı:

"Depremden etkilenen yollar için 2023 yılında 6,3 milyar lira harcadık. 2024 yılında da 12 milyar lira harcama yapmayı planlıyoruz. 5 ilde 10 ayrı kesimde 38 bin konutun toplam 180 km uzunluğunda bağlantı ve imar yolunun inşası için 4 proje ve 8 yapım ihalesi gerçekleştirdik. Toplam proje bedeli 15 milyar TL olan işlerde, yapım çalışmalarına da yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Hatay'da 15 bin 885 konut için toplam 58,6 km imar ve 10,6 km bağlantı yolu, Osmaniye'de; 1.820 konut için 7,1 km, Şanlıurfa'da 3 bin 252 konut için 37,9 km, Diyarbakırda 6 bin 40 konut için 25,9 km imar ve bağlantı yolunda çalışmalarımız devam ediyor. Malatya-Sivas yolundaki Tohma Köprüsü gibi dev karayolu projesini tamamladık.
İlimizde 9 milyar 321 milyon lira proje tutarıyla tam 14 adet projemizin yapımına azimle devam ediyoruz."

"MALATYA'DA ŞUBAT AYINDA 9,4 KM YOLU ALTYAPILARI İLE BİTİRECEĞİZ"

Bu arada altyapı çalışmaları kapsamında bugüne kadar 185 bin m3 toprak işi yapıldığını kaydeden Bakan Uraloğlu, bin metre atık su ve 200 metre yağmur suyu hattı döşediklerini, yollarda üstyapı çalışmalarına da başladıklarını belirterek, Şubat 2024 sonu itibarıyla 9,4 km yolu altyapıları ile birlikte bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. Bakan Uraloğlu, ihale kapsamında bağlantı yolunun devlet yolu ile kesiştiği kesimde farklı seviyeli kavşakta teşkil edeceklerini bildirerek, kavşağın aynı zamanda deprem konutlarının karşısında bulunan Malatya OSBye de hizmet edeceğini sözlerine ekledi.

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