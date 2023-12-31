Bakan Uraloğlu'ndan Malatya Büyükşehir'e ziyaret

Bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Malatya’ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, beraberindeki heyetle birlikte Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret ederek, yapılan çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu.MALATYA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nu makamında ağırlayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2019 yılından bu yana Büyükşehir olarak gerçekleştirilen yatırım ve hizmetler hakkında brifing verdi.

Başkan Gürkan, göreve geldiği günden beri gerçekleşen hizmet ve yatırımlardan dolayı bizlere her zaman destek vererek, yanlarında olan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Bakanlar ve yardımcılarına, hükümete ve milletvekillerine teşekkür etti.

Yatırım ve hizmetler sunumunun sonra değerlendirmelerde bulunan Bakan Uraloğlu ise, Malatya’da gerçekleştirilen yatırım ve hizmetçalışmalarının hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Her kim memleketi için taş üstüne bir taş koyuyorsa, Allah razı olsun. Malatya’da olsun, bizler olalım arkamıza her ne eser bırakabilirsek ne mutlu bize. Selahattin Başkanımız güzel hizmetler yapıyor Allah razı olsun” dedi.

Konuşmalar sonrasında Bakan Uraloğlu, ‘Şeref Defteri’ni imzaladı.