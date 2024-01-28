Bakan Uraloğlu'ndan İzmir'e 'hızlı tren' mesajı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmir'de AK Parti iktidarları zamanında tam 215 milyar liralık ulaşım yatırımı yaptıklarını belirterek, "İzmir'in, biz ulaşım ihtiyacı gayet iyi biliyoruz. Yaptıklarımız var, planladıklarımız var" dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir'in 31 Mart seçimlerinde Hamza Dağ ile yola devam edeceğini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmir'in ulaşım ihtiyacını gayet iyi bildiklerini belirterek, planladıklarından bahsetti.

İzmir'de yapılan ulaşım yatırımlarına değinen Bakan Uraloğlu, "Biz İstanbul - İzmir Otoyolunu bitirdik, hizmete sunduk. Biz Konak Tünelleri'ni bitirdik yine hizmete sunduk. Biz Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolunu bitirdik ve hizmete sunduk" dedi.

"İZMİR'İ HIZLI TRENLE TANIŞTIRACAĞIZ"

İzmirlilerin sabırsızlıkla yüksek hızlı treni beklediklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Hızlı bir şekilde yürüyoruz orada. Bir ikmal ihalesi yapmamız gerekiyordu. İkmal ihalesini de yaptık ve yolumuza devam ediyoruz. İnşallah, İzmir'imizi hızlı trenle tanıştıracağız ve İzmir'den Ankara'ya 3,5 saatte güvenle seyahat etmiş olacağız" dedi. İzmir'de Banliyö Sistemi projesini hayata geçirerek İzmirli vatandaşların hizmetine sunduklarını da hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Adnan Menderes Havalimanının terminal binasını yaptık. Yakın zamanda da Yeni Foça'daki Yat Limanını yaparak sizlerin, İzmirlilerin hizmetine sunduk. Biz yine Sabuncubeli Tüneli'ni bitirdik biliyorsunuz. 15 dakikada Manisa'ya gidiyoruz. Dolayısıyla biz İzmir'in ihtiyaçlarını biliyoruz. Sizlerle beraber inşallah çalışmaya, İzmir'imize hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

İzmir'de, AK Parti iktidarları zamanında 215 milyar liralık ulaşım yatırımı yapıldığına dikkati çeken Uraloğlu, "İzmir'in ihtiyaçlarını biz biliyoruz. İzmirin çevre yolu ihtiyacı var onu biliyoruz. Yine şehir içerisindeki ulaşım ihtiyaçlarını biz biliyoruz. İzban'ın Bergama'ya kadar götürülmesiyle ilgili taleplerinizi biliyoruz. Onları da planladık. İnşallah AK Parti belediyeciliğiyle beraber bu hizmetlerimize sizlerle beraber devam edeceğiz" dedi.