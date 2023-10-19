Bakan Uraloğlu'ndan BTK Akademi'ye ziyaret

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, BTK Akademi'ye kayıtlı 1 milyon 848 bin 837 kullanıcının bulunduğunu belirterek, "Bakanlık olarak her alanda olduğu gibi bilişim, teknoloji ve inovasyon alanlarında da gençlerimizin gelişimini ve istihdamını önceliyoruz" dedi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri Kurumunu (BTK) ziyaret etti.

Gençler ile iş arayanlar için ulusal ve uluslararası alanda kabul gören sertifikasyon eğitimleri ve sektörün ihtiyaç duyduğu yetkin personelin istihdamına katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirilen BTK Akademi hakkında bilgi alan Bakan Uraloğlu, BTK Akademi'nin 2020 yılı Şubat ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın da katılımıyla BTK Ana yerleşkesinde halkın hizmetine açıldığını anımsattı.

BTK Akademi bilgi teknolojileri alanında hem ülkemizin yetişmiş insan kaynağı ihtiyacının karşılanması hem de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğanın başlatmış olduğu Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında bilim ve teknolojide arzu edilen atılım hamlesinin sağlanabilmesi için ihtiyaçlara uygun ve güncel eğitim yöntemleri ile hizmet verdiğine dikkati çeken Bakan Uraloğlu, BTK Akademi bünyesinde gerçekleştirilen programlar, konusunda uzman iç eğitmenlerimizin yanı sıra, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile ulusal ve uluslararası diğer tüm paydaşlarımızın iş birliği ve katkılarıyla sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde ihtiyaç duyan herkese sunulduğunu söyledi.

BTK EĞİTİM PORTALINDA KAYITLI 1 MİLYON 848 BİN 837 KULLANICI BULUNUYOR

BTK Akademi bünyesinde bulunan eğitimlere de değinen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"BTK Akademi Çevrim İçi Eğitim Portalında; Yazılım Dünyası, K12 Dünyası, Sistem Dünyası, İşletme Dünyası, Kişisel Gelişim Dünyası, Tasarım Dünyası, Güvenli İnternet Dünyası ve Regülasyon Dünyası olmak üzere 9 ana kategori altında 234 konu başlığında, toplam 125 bin 611 dakika çevrim içi eğitim yer alıyor. BTK eğitim portalında bugün itibari ile kayıtlı 1 milyon 848 bin 837 kullanıcı bulunuyor. Portalımızın haftalık görüntülenme sayısı 700 bine yaklaştı. Her hafta portalımıza yaklaşık 10 bin yeni kullanıcı dahil oluyor. Bakanlık olarak her alanda olduğu gibi bilişim, teknoloji ve inovasyon alanlarında da gençlerimizin gelişimini önceliyoruz. BTK Akademide sunduğumuz kapsamlı eğitimlerle gençlerimizin, bilgi ve birikim düzeylerini arttırmalarına katkı sağlıyor, dijital okuryazarlık ve siber güvenlik alanlarında farkındalıklarını arttırarak bilgi toplumu olma yolundaki hedeflerimize gerçekçi yaklaşımlarla ilerliyoruz"