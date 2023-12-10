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Bakan Uraloğlu: Muğla ulaştırma yatırımlarıyla büyüyor

GÜNDEM 10.12.2023, 10:45
Bakan Uraloğlu: Muğla ulaştırma yatırımlarıyla büyüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Muğla Valiliği'ni ziyaret ederek il koordinasyon Toplantısı'na başkanlık yaptı. Koordinasyon toplantısı sonrasında Muğla'ya yapılan yatırımları değerlendirdi.MUĞLA (İGFA) - Muğlada Milas'ın Ören Mahallesi'ndeki Tekne İmal Çekek Yerini hizmete açtıklarını, tesisin yat inşa sanayi açısından ülkemizde örnek teşkil edecek projelerden biri olduğunu söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa ve dünyada ses getirecek projenin ülkemizde önemli yeri bulunduğunu belirterek, gerek kaldırma operasyonları gerek yapacağı işler bakımından ülkenin en büyüklerinden olan tesis yaklaşık 4 bin kişiye istihdam sağlayacağını söyledi.

AK Parti hükümetleri döneminde Muğla'ya birçok yatırım yaptıklarını belirten Uraloğlu, "İlk bölünmüş yolların başladığı yerlerden bir tanesi de Muğla. Şimdiye kadar Muğla'ya yaklaşık 371 kilometre bölünmüş yol yaparak, kentteki bölünmüş yol uzunluğunu 461 kilometreye çıkardık. Mevcut tek yolların çok büyük bir bölümünü iyileştirdik. Özellikle sıcak karışık kaplama dediğimiz sıcak asfaltta 416 kilometre bir imalat yaparak onu da 488 kilometreye çıkardık. Buradaki konforu yükselterek seyahat zamanın kısalttık" dedi.

Muğla-Antalya yolunu bölünmüş yol haline getirdiklerini, Denizli'ye Kale üzerinden olan yolu bir kaç kilometresi hariç bölünmüş yol haline getirdiklerini hatırlatan Uraloğlu, kentteki yol yapım çalışmaları ile ilgili şunları kaydetti:

"Denizli yolundaki heyelanlı kesimleri ıslah ettik ve ediyoruz. Aynı şekilde Marmaris'e kadar olan bölünmüş yolu bitirdik ve oradan Datça'ya kadar olan yolun 50 kilometresini sıcak karışık kaplama ile yaptık. Muğla-Yatağan ve Muğla-Aydın yollarını bölünmüş yol olarak bitirdik. Yatağan-Milas ve Bodrum yolunu bölünmüş yol olarak tamamladık. Milas ve Didim arasındaki bölünmüş yolu bitirdik. Buranın sıcak karışık kaplamalarına devam ediyoruz. Koordinasyon toplantısında gerekli görüşmeleri yaparak bundan sonraki yol haritasını belirledik. Özellikle pandemi sürecinde köylere ilginin arttığını biliyoruz. Oralarda yeni internet ihtiyaçları ile olanlarının iyileştirilmesi için tespitleri yaptık. GSM operatörlerinin kapsama alanları ile ilgili gerekli tespitleri yaparak Muğla'yı daha da geliştirmiş olacağız."

Bu arada Muğla'da iki havalimanı bulunduğunu da vurgulayan Bakan Uraloğlu, kış aylarında turizm sezonun azalmasıyla uçak seferlerinde düşüş oyduğunu ve bu konuda gerekli değerlendirme ve çalışmaların yapılacağını dile getirdi. Uraloğlu, internet ihtiyaçları ve GSM Operatörlerinin kapsama alanları konusunda tespitler yaptıklarını ve bu konuda gerekli çalışmaları yaptıklarını da kaydetti. Muğla'nın Türkiyenin en uzun kıyı şeridine sahip illerinin başında geldiğini vurgulayan Uraloğlu, "Burada gerek turizmin gerek denizcilik faaliyetlerin geliştirilmesiyle ilgili yeni yat bağlama yerleri, balıkçı barınakları, mevcut olanların iyileştirilmesi konusunda da gerekli istişareleri yaptık. Bunları da en kısa sürede hayata geçireceğiz" dedi.

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