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Bakan Uraloğlu Malatya'da konteyner kente ziyaret

GÜNDEM 01.01.2024, 16:58
Bakan Uraloğlu Malatya'da konteyner kente ziyaret

Bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Malatya’ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya Valisi Ersin Yazıcı ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile birlikte Rönesans Holding Malatya Yaşam Kent-1 Konteyner Merkezini ziyaret etti.MALATYA (İGFA) - Rönesans Holding Malatya Yaşam Kent-1 Konteyner Merkezi sakinlerini ziyaret eden Bakan Uraloğlu, vatandaşlarla sohbet etti.

Ziyareti esnasında Rönesans Holding Malatya Yaşam Kent 1 Konteyner Kentinde ikamet eden Down Sendromlu Doğa Kazancı ile bir süre ayaküstü sohbet eden Bakan Uraloğlu, kız çocuğunun davet ısrarı üzerine Malatya Valisi Ersin Yazıcı ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile birlikte konteynerde Kazancı ailesine bir süre misafir oldular.

Burada Bakan Uraloğlu’na Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın Down Sendromlu bireyler için açtığı Gülen Yüzler Cafe’nin hem kendileri hem de çocukları için önemli bir hizmet olduğunu dile getiren Anne Yadigâr Kazancı, “Sayın Bakanım Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a biz minnet borçluyuz. Ne kadar iyiliği var sayamam bile. Allah Başkanımızdan razı olsun. Herkesin huzurunda Başkanımıza çok çok teşekkür ederim. Başkanımızın bizlere yaptığı iyiliği ömrümüz boyunca unutamayız. Başkanımız Gülen Yüzler Cafe’yi açtı, burası bizlere nefes oldu. Çocuklarımız o kafede çok mutlular. Bizim için çocuklarımızın böylesine mutlu olması her şeye bedel” dedi.

Anne Yadigâr Kazancı’nın ifadelerinin üzerine Bakan Uraloğlu da vatandaşlarımızın mutluluğu bizlerin de mutluluğu diyerek, Başkan Gürkan’a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

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