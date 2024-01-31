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Bakan Uraloğlu: Kalkınma Yolu'nda 2024'te önemli aşama kaydedilecek

GÜNDEM 31.01.2024, 18:28
Bakan Uraloğlu: Kalkınma Yolu'nda 2024'te önemli aşama kaydedilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Irak'la ve diğer bölge ülkeleriyle yürütülen Kalkınma Yolu'nu 1200 kilometrelik Irak'ın başlayıp Ovaköy'den Türkiye'ye gelen ve Türkiye'yi demir yoluyla kat eden ve aynı zamanda da 3 tane deniz, Karadeniz, Ege Denizi ve Akdeniz'deki limanlara bağlayan Kalkınma Yolu'nu hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi. Bakan Uraloğlu, ayrıca Türksat 6A'nın Haziran ayında uzaya fırlatılacağını kaydetti.İSTANBUL (İGFA)  - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbulda Hilton Maslak Otelde düzenlenen Ukraynanın Yeniden İnşası Forumunda konuştu.

Bakan Uraloğlu, savaşlarını büyüklüğünü ve rehavetini anlatmanın savaşlarda ölen kişi sayısıyla ölçülmeye çalışıldığını belirterek, Hepimiz şunu biliyoruz ki masum suçsuz yere ölen, öldürülen her insan kıymetlidir. Dolayısıyla bu büyüklükler, buradaki acıları yeterince anlatabildiğini düşünmüyorum" dedi.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşananlar ile Gazze'de ve Filistin'de devam eden soykırımın derinden üzdüğünü ifade eden Bakan Uraloğlu, "Gerek Ukrayna- Rusya savaşının durdurulması noktasında orada takındığımız tavır, gerekse İsrail'deki, Gazze'deki, Filistinli kardeşlerimize karşı uygulanan soykırım ve bunun önlenmesi noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızın gerçekten çok büyük gayretleri var. Ve inşallah bunları bir an önce bu gayretle sonuç alır da bu insanların masum insanların öldürülmemesi ve savaşların bir an önce durdurulmasıyla ilgili hep beraber gayret içerisinde oluruz ve sonuç alırız diye umuyorum" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin stratejik konumunun önemine işaret ederek, "Bulunduğumuz konum dört saatlik uçuş mesafesiyle altmış yedi ülkeye tam dört saatte biz ulaşabiliyoruz. Buradaki 40 trilyon dolarlık bir gayri safi milli hasıla ve 8,5 trilyon dolarlık da bir ticaret hacminden konuşuyoruz. Dolayısıyla, Türkiye'nin böyle stratejik bir konuma sahip olduğunu görüyoruz. ifadelerini kullandı. Uraloğlu, Türkiyenin nakliye, ulaşım ve ticaret koridorları noktasında da önemli bir yerde bulunduğunun altını çizdi.

KALKINMA YOLU PROJESİNDE 2024 YILINDA ÖNEMLİ BİR AŞAMA KAYDEDİLECEK

Kalkınma Yolu Projesinin önemine değinen Bakan Uraloğlu, Son zamanlarda en çok gündeme gelen özellikle Süveyş kanalındaki sıkıntılar sonra Ümit Burnuna dönen taşımacılıkEğer burada biz bugün düşündüğümüz Kalkınma Yolunu hayata geçirmiş olsaydık, Pekin'den çıkan bir yük Londra'ya sadece 26 günde ulaşabilecekti. Süveyş kanalından 35 günde ulaşabiliyor. Ama yaşanan sıkıntılardan dolayı bu Ümit Burnuna ağırlıklı olarak dönmüş durumda ve yaklaşık 45 günde bu nakliye, bu ticaret gerçekleşebiliyor." diye konuştu.

Ulaştırma ve haberleşme alanındaki yatırımlara da değinen Uraloğlu, "Ülke olarak son 21 yılda ulaştırma ve haberleşme noktasında 250 milyar dolarlık yatırım yaptık. Onun şimdiye kadarki ağırlıklı bölümünü karayollarına yaptık. Ancak bundan sonraki bölümünü daha çok demiryolları üzerine yapmayı planladık" dedi.

FİLYOS LİMANINI BİRKAÇ YIL İÇERİSİNDE TİCARİ KULLANIMA AÇACAĞIZ

Bu arada denizcilik sektöründe ise Karadeniz'deki Filyos Limanının tamamlandığını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Şu an için Karadeniz'de bulduğumuz doğalgazın lojistik limanı olarak kullanıyoruz. Ama 25 milyon tonluk bir kapasitesiyle orayı ticari kullanıma da inşallah önümüzdeki birkaç yıl içerisinde açmış olacağız. Yine Karadeniz kıyısında Doğu Karadeniz'de olan Rize lojistik merkezini önümüzdeki yıl bitirmeyi planlıyoruz. Oradan hızlıca çalışıyoruz. Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de yeni 2 tane liman projesi üzerinde çalışıyoruz. Bunlar gerçekten uluslararası dünya ticaretinde önemli görev yapacak iki liman. Proje aşamasındayız orada. Haberleşme de baktığımızda İstanbul'umuzda 100 tane radyo vericisini tek antende birleştirdik. Ve Avrupa Birliği'ni kabul ettiği buradaki elektromanyetik dalgaları kabul edilmiş seviyenin altına düşürdük ve mevcuttun 2,5 kat, bu vesileyle azaltmış olduk. Aynı zamanda da çok güzel bir eser ortaya koymuş olduk" diye konuştu.

TÜRKSAT 6A HAZİRAN'DA FIRLATILACAK

Türkiye'nin uzayda da söz sahibi olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Uzayda bulunan uydularımızı görüyorsunuz. İnşallah 2024 yılında kendi ürettiğimiz milli ve yerli uydumuzu Amerika'ya göndererek Haziran ayında uzaya fırlatarak oradaki gücümüzü arttırmış olacağız. Gerçekten Türk mühendisliğinin, Türk müteahhitliğinin nereye geldiğini, neler yapabildiğini sadece Türkiye'de ama dünyanın her tarafında olduğunu ifade etmek isterim" dedi.

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