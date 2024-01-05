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Bakan Uraloğlu: Hayali kurulan her proje gerçeğe dönüşüyor

GÜNDEM 05.01.2024, 13:58
Bakan Uraloğlu: Hayali kurulan her proje gerçeğe dönüşüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Ankara- İzmir Hızlı Tren Projesi ile Ankara-Manisa arası seyahat süresi 11 saat 45 dakikadan 2 saat 50 dakikaya düşeceğini belirterek, Manisa'da hayali kurulan her projeyi gerçeğe dönüşeceğini söyledi.MANİSA (İGFA) - Yeni yılın ilk il ziyaretini gerçekleştirmek için gittiği Manisa'da, yapımı devam eden önemli karayolu projelerinden biri olan Akhisar  Gördes Yolu Projesinin şantiyesine giderek, projede gelinen son aşamaya dair bilgi alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çalışmaları yerinde inceledi.

AKHİSAR-GÖRDES YOLUNU 2025TE HİZMETE AÇACAĞIZ

Projede yaşanan hukuki süreçlerden dolayı istenilen seviyeye gelemediklerini belirten Bakan Uraloğlu,proje bedeli 815 milyon lira olan toplam uzunluğu 54,4 kilometrelik yolu inşa ettiklerini belirterek, "2022 yılı Ekim ayında yeni yüklenicimiz ile sözleşme imzalayarak iş yeri teslimini gerçekleştirdik. Yolun 1,6 kilometrelik kesimini bitirdik. An itibarı ile bütün üretim tesislerini kurduk, gerekli bütün makineleri işyerine getirdik. Bundan sonra hızla çalışacağız. Yolumuzu 2025 yılında hizmete açacağız" dedi.

Projenin tamamlanmasıyla; Manisanın kuzeyinde yer alan ilçeler arasındaki ulaşım standardını yükselterek çok daha güvenli ve konforlu bir seyahat imkânının doğacağını belirten Uraloğlu, 21 yılda Manisayı bölgesinin lider ülkelerinden birine dönüştürdüklerine dikkati çekti. Bakan Uraloğlu, 2002 yılından bu yana Manisanın ulaşım ve iletişim altyapısının gelişimi için yaklaşık 92 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. 82 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 625 kilometreye, 72 kilometre olan bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 574 kilometreye çıkardıklarını söyledi. 

Bakan Uraloğlu, Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi kapsamında çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini ifade ederek, Yapım çalışmalarımız etap etap devam ettiklerini kaydetti. 

Proje tamamlandığında Ankara-İzmir mevcut demiryolu 824 kilometreden 624 kilometreye seyahat süreside 14 saatten 3,5 saate düşeceğini belirten Uraloğlu, Ankara-Manisa arası seyahat süresinin de 11 saat 45 dakikadan 2 saat 50 dakikaya düşeceğini belirterek, Gediz Köprülü Kavşağı ile ilgili de bilgi verdi. 

Manisa Otogar Farklı Seviyeli Kavşağında da incelemelerde bulunacağını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Kısa adıyla Gediz Köprülü Kavşağımız; Manisa-Akhisar-Balıkesir-Bursa-İstanbul Yolu, Manisa Çevre Yolu, Manisa-İzmir Yolu ve Manisa-Turgutlu-Uşak Yollarının kesişim noktasında bulunuyor. Proje ile bölgede yaşanan trafik yoğunluğunu azaltacak ve söz konusu güzergâhlar arasında hızlı, güvenli ve kesintisiz ulaşım imkânı sağlayacağız. Aynı zamanda, kavşak bölgesinden otogara farklı noktalardan erişim imkânı da sunmuş olacağız." diye konuştu.

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