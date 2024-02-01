Bakan Uraloğlu Ankara uçağına metroyla ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara uçağı için İstanbul Havalimanına Gayrettepe-Kağıthane Metrosuyla ulaştı.İSTANBUL (İGFA) - Açılışı 29 Ocak Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın katılımlarıyla gerçekleştirilen Gayrettepe-Kağıthane Metrosunun havalimanı yolcuları arasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da yer aldı. Bakan Uraloğlu, İstanbul'daki programlarının ardından Ankara'ya dönmek için İstanbul Havalimanına giderken yeni metro hattını kullanmayı tercih etti.

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattının son halkası olan Gayrettepe-Kağıthane Metro hattının açılmasıyla birlikte Gayrettepeden İstanbul Havalimanı ulaşım süresinin 30 dakikaya inmesi İstanbulluları da memnun etti.

Bakan Uraloğlu ile birlikte metroda seyahat eden yolcular, trafik yoğunluğu nedeniyle uçağa yetişme telaşını ortadan kaldıran Gayrettepe-Kağıthane Metro hattının açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Gayrettepe-Kağıthane Metrosu açıldığı ilk gün 1302, açıldığı günden bu yana ise toplam 8 bin 113 yolcuya hizmet verdi. Yeni hattın açılmasıyla birlikte Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metro hattındaki yolcu sayısında yüzde 13 arttı.