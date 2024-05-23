Bakan Uraloğlu: 2026'da 5,5G'ye geçeceğiz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Almanya'nın Leipzig kentinde düzenlenen Uluslararası Ulaştırma Forumu'nda Zirvesi'nde "Ukrayna Hakkında Özel Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı"na katılarak önemli mesajlar verdi 2026'da 5G'ye geçileceğini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Esasında geçeceğimiz 5G olmayacak 5,5G gibi olacak Çünkü zaten o belli bir noktaya geldi 6G'yi de dünyada takip ediyoruz" dedi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Almanya'nın Leipzig kentinde düzenlenen Uluslararası Ulaştırma Forumu'nda Zirvesi'nde "Ukrayna Hakkında Özel Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı"na katılarak önemli mesajlar verdi. 2026'da 5G'ye geçileceğini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Esasında geçeceğimiz 5G olmayacak. 5,5G gibi olacak. Çünkü zaten o belli bir noktaya geldi. 6G'yi de dünyada takip ediyoruz" dedi.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Almanya'nın Leipzig kentinde devam eden Uluslararası Ulaştırma Forumu (ITF)nda konuştu.
ITFde alternatif ulaşım sistemlerinin ortaya koyulması yönünde yoğun tartışmalar olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Her yıl bakanlık olarak ITFye katılıyoruz. Burada öne çıkan konu başlıkları, mutlaka alternatif ulaşım sistemlerinin ortaya koyulması, aynı sistemlerin içinde de alternatiflerin oluşturulması, hani hava yolunun kendi içerisinde kara yolunun, demir yolunun denizinin kendi içerisinde de alternatif oluşturması, koridorların oluşturulması noktasında bir tartışma ve istişare ortamı var" dedi.
Bakan Uraloğlu, Süveyş Kanalında karaya oturan bir geminin 6 gün bir bütün sistemi durdurduğu ve 10 milyar dolar civarında dünya ekonomisini zarara uğrattığını anımsatarak, Husilerin saldırısı nedeniyle oluşan güvenlik risklerinin ulaşımda mutlaka alternatif olması gerektiğini ortaya koyduğunu vurguladı. Türkiye'nin uluslararası ticaretteki en önemli projelerinden biri olan, Hindistan, Güney Asya ve Basra Körfezi ülkelerinden gelecek yüklerin, Irak'ın Fav Limanı aracılığıyla Avrupa'ya taşınmasını sağlayacak Kalkınma Yolu projesine dikkati çeken Uraloğlu, "Basra Körfezi'nden kalkınma koridoruyla ülkemize bir projemiz olduğunu zaten bütün dünya takip ediyor. Orada geldiğimiz aşamayı ITFde anlattık. Bu konuda dörtlü mutabakat sağladık ve bu bizim için kıymetliydi. Ondan sonra dünyanın ilgisinin birazcık daha arttığını söyleyebilirim bu noktada. Sonra yine bütün Orta Koridorun ve bu Kalkınma Yolu koridorunun ülkemizden geçecek olan güzergah üzerinde de özellikle demir yolu taşımacılığının bu net sıfır karbon emisyonunun sıfırlanması noktasında yeşil enerji noktasında yaptığımız yatırımlardan bahsettik. Çünkü önümüzdeki sene Avrupa'da da bu emisyon ticaret sistemi devreye girecek. Onunla ilgili vergiler başlayacak. Biz de o süreci kendi ülkemizde aynen hazırlamaya, kaçırmamaya çalışıyoruz. Bunlardan ITFde bahsettik." diye konuştu.
UKRAYNA'NIN YENİDEN İMAR EDİLMESİYLE İLGİLİ MUHATAPLARIMIZLA BERABER GEREKLİ GÖRÜŞMELERİ YAPTIK
Bakan Uraloğlu, ITFde Ukrayna Hakkında Özel Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleştirdiklerini belirterek, toplantı da Ukrayna'nın yeniden yapılanmasını masaya yatırdıklarını duyurdu.
Bakan Uraloğlu, "Tabii elbette bizim gündemimiz ulaştırmayla ilgili olandı. Çok sayıda katılımcının dünyanın her tarafından katılımcılığın olduğunu söyleyebilirim. Orada neler yapılabilirliği ile ilgili genel tartışmalar oldu. Türkiye olarak zaten biz bu konuda 2002 yılında Cumhurbaşkanımız ve Başbakan Yardımcısı yeniden yapılanmadan sorumlu Başbakan yardımcısının imzalamış olduğu bir mutabakat zaptı vardı. Onun gerekleri noktasında biz gerekli gayretleri gösteriyoruz. Yine 31 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenmiş olan Ukrayna'nın yeniden imar edilmesiyle ilgili bir forum vardı, oraya katıldık. Orada muhataplarımızla beraber gerekli görüşmeleri yaptık" diye konuştu.
6GYİ DE KAÇIRMAYACAĞIZ
Türkiye'nin iletişim teknolojisinde 5Gye geçişiyle ilgili değerlendirmede bulunan Uraloğlu, 5G'ye geçişle ilgili doğru zamanda doğru fiyatla geçelim istediklerini belirterek, "Muhtemelen önümüzdeki yıllar onun bir lisans ve yetkilendirme sürecini tamamlayıp yıl sonu ama muhtemelen 2026da 5G'ye geçmiş oluruz. Esasında geçeceğimiz 5G olmayacak. 5,5G gibi olacak. Çünkü zaten o belli bir noktaya geldi. 6Gyi de dünyada takip ediyoruz ve bununla ilgili toplantılara katılıyoruz. Hani o süreci de kaçırmayacağız." diye konuştu.
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