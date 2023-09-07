Bakan Tunç'tan OVP'de hukuki kararlılık vurgusu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesine ve hukuki öngörülebilirliğin güçlendirilmesine yönelik adımları kararlılıkla atmaya devam edeceklerini söyledi.ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Orta Vadeli Program'ın ülke ve millet için hayırlı olmasını diledi.

Programda, iş ile yatırım ortamında bürokratik ve hukuki öngörülebilirliğin güçlendirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik tedbirlere öncelik verilmesinin kararlaştırıldığını belirten Tunç, Adalet Bakanlığı olarak yargıda ihtisaslaşmanın geliştirilmesi, yargılama süreçlerinin etkinleştirilmesi, İstanbul Tahkim Merkezi'nin yapısının güçlendirilerek küresel görünürlüğünün artırılması konularına vurgu yaptı.

https://twitter.com/yilmaztunc/status/1699516015716020535