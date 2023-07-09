Bakan Tunç'tan Adıyaman'da afetzedelere ziyaret

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerden etkilenen Adıyaman'ı ziyaret etti.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman’da çeşitli temaslarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve beraberindeki heyet daha sonra Altınşehir Mahallesi’nde bulunan K-1 konteyner kente geçti.

Depremzedelerin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Bakan Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birinci önceliğinin deprem bölgesi olduğunu söyledi.

Bakan Tunç, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantılarında Erdoğan'ın deprem bölgelerindeki çalışmalar hakkında bilgi aldığını ve bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade etti.