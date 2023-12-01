Bakan Tunç: Bir tweet ile mahkum olmak söz konusu olamaz

Özellikle son yıllarda bilişim yoluyla ve internet aracılığıyla işlenen suçlarla mücadelemizi bir yandan mevzuat değişiklikleriyle gidermenin gayreti içerisinde olduklarını belirten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bir tweet nedeniyle mahkum olmak söz konusu olamaz" dedi.ANKARA (İGFA) - ‘Türkiye'de Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi İçin Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması Projesi Kapanış Konferansı’nda konuşan Bakan Tunç, soruşturmalar bakımından sürdürülen kararlı mücadelenin devam edeceğini söyledi.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre Bakan Tunç, bilişim sistemi üzerinden işlenen suçlar olduğunu vurguladı.

"“Bir tweet nedeniyle mahkum olmak söz konusu olamaz" diyen Bakan Tunç, "Gerçek hayatta bir fiil suç ise, sanal ortamda işlendiğinde de hangi suç olursa olsun, suçtur. O nedenle özellikle bir tweet attı da mahkum oldu şeklindeki yorumlara katılmak mümkün değil” dedi.

Özellikle son yıllarda bilişim yoluyla ve internet aracılığıyla işlenen suçlarla mücadelemizi bir yandan mevzuat değişiklikleriyle gidermenin gayreti içerisinde olduklarını söyleyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şunları kaydetti:

“Çünkü teknolojinin hızlı gelişmesi ve özellikle birtakım dolandırıcılık yöntemlerinin farklı farklı şekilde ortaya çıkması tabii mevzuatımızda da yeni tedbirler alınmasını gerektiriyor. Bu anlamda özellikle şunu ifade etmek lazım. Gerçek hayatta bir fiil suç ise sanal ortamda işlendiğinde de hangi suç olursa olsun suçtur. O nedenle bu anlamda özellikle bir tweet attı da mahkum şeklindeki yorumlara katılmak mümkün değil. Elbette ki hatalı kararlar olabilir. Bunun düzeltilme mekanizmaları da yine yargı içerisinde söz konusudur. Bir tweet nedeniyle mahkum olmak söz konusu olamaz. Eğer o atılan tweet içerisinde bir gerçek hayatta işlendiği gibi bir hakaret suçu varsa. Şahsiyet haklarına aykırı bir durum söz konusuysa ya da bir suç işlemeyi teşvik varsa, bir terör propagandası varsa nasıl gerçek hayatta suçsa internet yoluyla işlendiğinde de suç olur. O nedenle yargı mekanizmaları bu anlamda bilişim yoluyla ve internet yoluyla işlenen suçlar bakımından da gerekli uygulamaları gerçekleştirdiğinde bunun neden böyle olduğu yönündeki eleştirileri de haksızlık olarak görüyoruz. Yine bilişim yoluyla hırsızlık, bilişim yoluyla dolandırıcılık, bilişim yoluyla hakaret ve son günlerde sürekli konuşulan yasa dışı bahis ve kumar oynatılmasıyla ilgili hususlar. Bu konularda özellikle yargı teşkilatımızın kararlı bir mücadelesinin olacağını ve olduğunu da huzurlarınızda belirtmek istiyorum. Özellikle teknolojiyi kullanarak bilişim sistemlerini kullanarak yasa dışı bahiste kumar oynatılması ve bu anlamda bir takım suç işlenmesi ve bir takım mağduriyetlere neden olunması noktasındaki özellikle yargımız, emniyet teşkilatımız son günlerdeki soruşturmalar bakımından da kararlı mücadelesini gördüğümüzü belirtmek istiyorum. Bu kararlılıktan hiçbir zaman taviz vermeyeceğimizi ifade etmek istiyorum.”