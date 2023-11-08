Bakan Tunç: Adaleti esas yönetimi kararlılıkla sürdüreceğiz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dikmen Hakimevi'nde düzenlenen İnsan Hakları Kurumları Değerlendirme Toplantısı'ndaki konuşmasında, Türkiye'nin 90'lı yıllarda hak ve özgürlüklerin kamu otoritesince yoğun şekilde çiğnendiği, toplumun çoğunluğunun ötekileştirildiği bir dönem yaşadığını söyledi.ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Adaleti esas alan, insan odaklı bir yönetim anlayışı doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

Geçmişte Türk siyasi hayatının darbe, muhtıra ve anti demokratik uygulamalarla kesintiye uğradığını ifade eden Bakan Tunç, milletin 27 Mayıs, 12 Eylül ve 28 Şubatlarda ağır insan hakları ihlallerine maruz bırakıldığını belirtti. Bu ihlallerin 2000'li yılların başına kadar devam ettiğini dile getiren Tunç, "21 yıl önce başlayan insan merkezli yönetim anlayışıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye yeni bir dönemin kapılarını araladı. Bu dönemde sivilleşme, demokratikleşme, hukukun üstünlüğü alanında sessiz devrim niteliğinde adımlar atıldı." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Tunç, Türkiye'nin AK Parti iktidarında vesayetçi anlayışın ortadan kaldırılmasına yönelik mücadelede başarılı olduğunu, bu dönemde muhtıracılara, darbecilere ve milli irade düşmanlarına fırsat verilmediğini aktararak, 2002'den bu yana temel insan hak ve özgürlüklerinin genişletilmesi ve yüksek standartlı demokrasi için birçok hedefi hayata geçirdiklerini vurguladı.

DEMOKRATİKLEŞME ADIMLARINI GERÇEKLEŞTİRDİK

Tunç, Anayasa'da yapılan değişikliklerle kadın haklarından çocuk haklarına, temel hak ve özgürlükleri güçlendiren ve genişleten reformları milletin onayıyla hayata geçirdiklerini bildirdi.

AK Parti'nin temel hak ve özgürlükleri güçlendirmek için yaptığı düzenlemeleri anlatan Bakan Tunç, "Devlet Güvenlik Mahkemelerinin kaldırılmasından Milli Güvenlik Kurulunun sivilleştirilmesine, askeri yargının kaldırılmasından sıkıyönetim ilanına izin veren Anayasa maddesinin kaldırılmasına, darbecilerin yargılanmasına engel olan Anayasa'nın geçici 15. maddesinin kaldırılmasına varıncaya kadar önemli reformlara imza attık. Anayasamızda hukuk devleti ilkesini güçlendiren, Hakimler ve Savcılar Kurulu ile Anayasa Mahkememizin yapısını daha demokratik hale getiren düzenlemeleri milletimizin onayıyla hayata geçirdik. Lekelenmeme hakkı, işkenceye sıfır tolerans, düşünce ve ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, uzun tutukluluk sürelerinin hem soruşturma hem kovuşturma aşamasında sınırlandırılması gibi çok sayıda demokratikleşme adımlarını gerçekleştirdik, atmaya da devam ediyoruz." diye konuştu.

Bakan Tunç, reform iradesini koruduklarını belirterek, "Adaleti esas alan, insan odaklı bir yönetim anlayışı doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

Tunç, bugüne kadar belgede yer alan faaliyetlerin birçoğunu gerek mevzuatta yaptığımız değişikliklerle gerekse uygulamada attığımız adımlarla hayata geçirdiklerini söyledi.