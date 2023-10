Bakan Tekin, YEĞİTEK Çalıştayı'nda

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen çalıştaya katıldı.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı YEĞİTEK Genel Müdürlüğünce; güncel kurum projelerinin tanıtılması, kurum aidiyet duygusunun artırılması ve kurumdaki birimler arasında yürütülebilecek ortak çalışmaların tayin edilebilmesi amacıyla düzenlenen çalıştay, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dünyada özellikle eğitim teknolojileri alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek bu alanda yeni adımların atılması için gerekli çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Bu bağlamda oluşturmaya çalıştıkları ekip ruhuyla çalışma azmi gösterdiklerini ifade eden Bakan Tekin, "Ekip ruhuyla çalışırsak ancak başarılı olabiliriz. Amatör bir ruhla profesyonelce bir iş çıkarmaya çalışacağız inşallah. Ruhumuz anahtar olacak, yaptığımız iş ise profesyonelce olacak." dedi.

Bu anlayışla çalışan bütün ekip arkadaşlarına her türlü desteği vereceklerini belirten Tekin, "FATİH, EBA, ÖBA, e-Twinning, Future Classroom gibi önemli projelere ev sahipliği yapan; daha kapsayıcı, her yerde ve her zaman yüksek donanımlı bir dijital eğitim altyapısı için sürekli üreterek müfredatımıza artı değer katan çalışma arkadaşlarımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

YEĞİTEK Genel Müdürü Mustafa Canlı'nın da genel müdürlük tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdiği çalıştaya Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ömür Karakullukcu ile daire başkanları ve YEĞİTEK personeli katıldı. Çalıştay bir gün sürecek.