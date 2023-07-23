Bakan Tekin tercih yapacak gençlerle buluştu

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Önce Öğrenci platformunca İstanbul'da düzenlenen Tercih Destek Programında üniversite adayı gençlerle bir araya geldi.İSTANBUL (İGFA) -Önce Öğrenci platformu tarafından Bahçelievler Belediyesi iş birliğinde düzenlenen ve pek çok farklı şehirde gençlere ulaşacak olan Tercih Destek Programı İstanbul'da 500 üniversite adayının katılımıyla başladı.

Tercih yapacak öğrencilere birebir tercih danışmanlığı verilmesinin yanı sıra bakanlar, bürokratlar ve sektör temsilcilerinin aralarında bulunduğu alanında uzman isimlerin gençlerle tecrübelerini paylaştığı programa, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de konuk oldu.

Bakan Tekin programda yaptığı konuşmada gençlerin bugün hayal ettikleri fakülte ve bölümde okuyabilmeleri için çok geniş bir seçenek havuzuna sahip olduklarını belirterek kariyer planlaması ve tercih danışmanlığı için yapılan bu tür toplantıların onlar için ciddi bir şans olduğunu söyledi.

Bakan Tekin, "Tercih sürecinde size en çok faydası olacak şeyler: kendi iç dünyanızı ve kendi yeteneklerinizi iyi görmek ve ona göre tercihte bulunmak. Eğer bunu yapmazsanız bir ömür boyu istemediğiniz, sevmediğiniz bir mesleği icra etmiş olacaksınız. Ama bunu yaparsanız severek zevkle yapacağınız bir meslek yapmış olacaksınız." diye konuştu.

Kendisinin de bir ebeveyn olarak çocuklarının tercihine saygı duyduğunu belirten Tekin, gençlerin istedikleri okulu kazanmaları temennisinde bulunduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Kazandıktan sonra kendinizi lütfen ama lütfen üniversitelerde biz akademisyenlerin size vereceği derslerle sınırlandırmayın. Biz sizin hayatınızın sadece bir kısmında size danışmanlık vermiş olacağız. Ama hayatın onun dışında belki yüzde elli, yüzde altmış, yüzde yetmiş beşlik bir kısmında öğreneceğiniz şeyler o kampüs binasının içerisinde, dışında sizin başka tür etkinliklerden alacağınız şeyler. Benim sizden isteğim bu ülkeye sahip çıkacak, bu ülke için mücadele edecek, bu ülke için değer, fikir üretecek bütün ortamlarda var olun, bulunun. Hem bu şekilde kendinizi daha iyi geliştirmiş olacaksınız, hem de biz, sizin büyükleriniz, sizinle ilgili güzel düşünceler içerisinde olacağız ve gönlümüz, içimiz ferah bir biçimde bu ülkeyi sizlere emanet etmiş olacağız."