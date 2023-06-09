Bakan Tekin şehit öğretmenleri andı

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ölüm yıl dönümünde şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ve bütün şehitleri rahmet ve minnetle andı.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Batman'da 9 Haziran 2017'de terör saldırısı sonucu şehit olan Müzik Öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı ve bütün şehit öğretmenleri rahmet ve minnetle andı.

Tekin, yayımladığı mesajında, "Öğretmenlerimiz, maharetiyle genç ruhlara ilim sevgisini işlemiş; sabrı, fedakârlığı ve canı pahasına ortaya koyduğu vatan sevgisiyle milleti için her zaman en ön saflarda yer almıştır. Öğretmenlerimizi öğrencilerinden ve bizlerden ayıranlara karşı çocuklarımızı daha güçlü ve daha müreffeh yarınlara hep birlikte hazırlayacağız. Geleceğimizin teminatı öğrencilerimiz, öğretmenlerimizin şefkat dolu rehberliğiyle "Türkiye Yüzyılı"na emin adımlarla yürüyecek. Şehadetinin 6. yıl dönümünde Şenay Aybüke Yalçın Öğretmen'imizi ve bu ulvi görevi ifa ederken vatan toprağına düşen tüm şehit öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Bu aziz millet, şehitlerini asla unutmayacaktır. Ruhları şad olsun..." ifadelerini kullandı.