Bakan Tekin öğrencilerle Filistin için saygı duruşunda

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen ve öğrencilerle İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında başta çocuklar olmak üzere hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.ERZURUM (İGFA) - İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında, başta çocuklar olmak üzere hayatını kaybedenler için Türkiye genelindeki okullarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da Türk Telekom Palandöken Nurettin Topçu Sosyal Bilimler Lisesinde düzenlenen bayrak törenine katıldı.

Tekin, öğretmen ve öğrencilerle Filistin'de hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Bakan Tekin, yakından ilgilendiği öğrencilerle fotoğraf çektirdi. Bakan Tekin, okulda sınıfları ve öğretmenler odasını da ziyaret etti.

Törene Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok ve Mehmet Emin Öz, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Hatırlanacağı gibi Millî Eğitim Bakanlığı'nın ülke genelindeki tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarındaki bayrak törenlerinde İsrail'in Gazze saldırılarında başta çocuklar olmak üzere hayatını kaybedenler için aldığı kararı uyarınca bugün okullarda düzenlenen törenlerde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.