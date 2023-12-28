Bakan Tekin Manisa'da

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehit Uzman Çavuş Vedat Öz Kızılay Özel Eğitim Anaokulu Açılış Töreni için Manisa’ya gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i Büyükşehir Belediyesi’nde ağırladı.MANİSA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Başkan Cengiz Ergün, günün anısına hediye takdiminde de bulundu.

Şehit Uzman Çavuş Vedat Öz Kızılay Özel Eğitim Anaokulu Açılış Töreni ve bir dizi programa katılmak üzere Manisa’ya gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Manisa temasları kapsamında Büyükşehir Belediyesi’ni de ziyaret etti. Bakan Yusuf Tekin, Büyükşehir Belediyesi önünde Başkan Cengiz Ergün ve üst yönetim kadroları ile daire başkanları tarafından karşılandı. Bakan Tekin’e çiçek takdim eden Başkan Ergün, teşrifleri dolayısıyla teşekkür etti. Büyükşehir ve MASKİ yönetim kadrolarıyla tek tek tokalaşan Bakan Tekin, çalışmalarında başarılar diledi. Ziyarette AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa Valisi Enver Ünlü, AK Parti MKYK Üyesi Ayşe Nevin Sert ve AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı yer aldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i makamında ağırlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesinin ve MASKİ Genel Müdürlüğünün 17 ilçede hayata geçirdiği, devam ettiği ve yapılmasını planladığı projeler hakkında bilgiler aktardı. Bakan Yusuf Tekin’e ziyaret anısına hediye takdiminde bulunan Başkan Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile Manisa CBÜ akademisyenleri tarafından hazırlanan ‘Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa’ isimli 4 ciltlik kitap serisini de armağan etti.