Bakan Tekin Malezyalı mevkidaşıyla görüştü

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Maarif Vakfınca düzenlenen 3. İstanbul Eğitim Zirvesi'ne katılmak üzere Türkiye'de bulunan Malezya Eğitim Bakanı Fadhlina Binti Sidek ile bir araya geldi.İSTANBUL (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Malezya Eğitim Bakanı Fadhlina Binti Sidek'i Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek İslam coğrafyasının jeostratejik öneme haiz iki ülkesi arasındaki iş birliği potansiyelini çok yönlü geliştirmek istediklerini kaydetti.

İki ülke arasındaki kardeşliğin ve dostluğun tarihî köklerine işaret eden Tekin, bu ilişkilerin her alanda somut adımlarla daha da geliştirilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması için güçlü iradeye sahip olduklarını belirtti.

Türkiye ile Malezya arasındaki Eğitim İş Birliği Anlaşması'nı en kısa zamanda nihayete erdirmek istediklerini dile getiren Bakan Tekin, Türkiye Maarif Vakfının Malezya'da eğitim faaliyetlerini sürdürmesi için yapılacak iş birliğinin önemini vurguladı.

Malezya Eğitim Bakanı Fadhlina Binti Sidek ise Türkiye'de olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek iki ülke arasındaki eğitim iş birliğinin geliştirilmesi için her türlü gayreti göstereceklerini söyledi. Fadhlina Binti Sidek, Türkiye Maarif Vakfının Malezya'da eğitim faaliyetlerini sürdürmesi için gerekli imkânların sağlanacağını kaydederek Bakan Tekin'i ülkesine davet etti.