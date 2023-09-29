Bakan Tekin Konya'da eğitim ve spor tesisleri açılışları yaptı

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Konya'daki programı kapsamında Organize Sanayi Anaokulu, Selçuklu Belediyesi Beyhekim Gelişim ve Teknoloji Akademisi açılışına katıldı.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesinin okul dışı öğrenme ortamlarından biri olan Selçuklu Belediyesi Gelişim ve Teknoloji Akademisi'nin resmi açılışı Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin’in katılımı ile gerçekleştirildi.

Okul açılışlarında konuşan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yerel yönetimlerle iş birliklerine değindi.

Bakan Tekin, "Gittiğim her yerde parti ayrımı yapmadan, partisine bakmadan, yerel yönetim mensubu olan, yerel yönetici olan kişilerin eğitim ve öğretim süreçlerine desteklerini çok önemsiyorum ve takdir ediyorum. Bu anlamda kim, yerel yönetimlerden hangi partiden olursa olsun eğitime destek oluyorsa biz de kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.



Konya'da büyükşehir ve ilçe belediyelerinin eğitime destek olduğunu vurgulayan Tekin, emeği geçen herkese teşekkür etti.



Tekin, hükûmetin mesleki eğitimi yeniden cazip hale getirmek için yürüttüğü çalışmaları örnekleriyle anlattı.



Organize sanayi bölgesinde açılan anaokulunun da çok önemli olduğunu dile getiren Bakan Tekin, "Buradaki okul öncesi eğitim kurumuyla ilgili destek, kuşkusuz buradaki kadın istihdamına pozitif etki oluşturacaktır ama bizim açımızdan da okul öncesi eğitimin teşvik edilmesi bakımından önemli. Ben bu anlamda da katkılarınız ve desteğiniz için teşekkür ediyorum. Konya biraz şanslı bu konuda... Belediye başkanlarınız bu konuda istekli ve arzulu. Valiniz eğitim konusunda istekli ve arzulu. Eğitimin içinden gelen milletvekillerimiz vardı. Biz de Konya'ya bu konuda ne tür destek olabileceksek olmayı taahhüt ediyorum huzurlarınızda. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Programda konuşan Selçuklu Belediyesi olarak eğitim yatırımlarına sürekli yenilerini eklediklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ise, okul öncesinden, ilk ve ortaokula, liseden yüksek öğrenime eğitimin tüm aşamalarında elimizi taşın altına koyduklarını belirterek, "Okullarımızın bina yapımından spor salonu yapımına, teknik ekipmanlarından tefrişatına, çevre düzenlemelerinden bakım ve onarımına kadar tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin en iyi şartlarda, en iyi imkanlarla eğitim görmelerini, sadece eğitime odaklanmalarını istiyoruz. Bu bakımdan eğitim bizim bugüne kadar her zaman önceliğimiz oldu, bundan sonra da olmaya devam edecek” dedi.