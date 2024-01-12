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Bakan Tekin eğitimi Tokat'ta değerlendirdi

GÜNDEM 12.01.2024, 15:50
Bakan Tekin eğitimi Tokat'ta değerlendirdi

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tokat'taki temasları kapsamında il eğitim değerlendirme toplantısına katıldı.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tokat Valiliği'nde düzenlenen il eğitim değerlendirme toplantısının ardından yaptığı açıklamada, yaklaşık iki saat süren toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tokat genelinde ilkokullarda öğretmen başına düşen öğrenci sayısının 14, ortaokullarda 11, ortaöğretimde 10 olduğunu belirten Bakan Tekin, "Bu rakamlar, gerçekten çok güzel rakamlar. Aynı şekilde derslik başına düşen öğrenci sayısı açısından baktığımızda 19-20 bandında. Bunlar güzel rakamlar. Emeği geçen herkese, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere teşekkür ediyoruz çünkü eğitime ayrılan kaynak, fiziki kapasite anlamında karşılığını bulmuş durumda. Bundan sonra yapacağımız şey, eğitimin içeriğini, niteliğini artıracak adımlara hız vermek. Yaz aylarından itibaren de yaptığımız şeyler bir anlamda bunu tamamlamaya dönüktü. Bu anlamda adımlar attık." diye konuştu.

Sanat ve sporda küçük yaşlardan itibaren çocukların yeteneklerine, ilgi ve alakalarına göre yönlendirilmesi gerektiğine inandıklarına işaret eden Bakan Tekin, "Türkiye'de ilk defa bir müzik ilkokulu... Ortaokulu, lisesi vardı, güzel sanatlar lisemiz ama ilkokuldan başlayan müzik eğitiminin yapıldığı yer yoktu. Aslında bununla ilgili adımlar kültürümüzde, geleneğimizde zaten var olan adımlar. Şimdi bunları yavaş yavaş güncel koşullarla revize ederek hayata geçirmeye çalışıyoruz. Mesela Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde 1934 yılında Millî Musiki ve Temsil Akademisi ilk defa kuruluyor. Aynı şekilde buralara öğretmen yetiştirmek için atılan adımlar var. Bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün musiki ve sanatla ilgili yapmak istedikleri şeyler ve düşünceleri var. Türkiye'de müzikle başladık, genel anlamda sanat eğitimini küçük yaşlardan itibaren çocuklarımıza kavuşturmak, çocuklarımızın yeteneklerini ve ilgilerini bu anlamda değerlendirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"En Sevdiğini Paylaş" adıyla etkinlik de yapacaklarını, bu kapsamda öğrencilerin sevdiği bir eşyasını arkadaşıyla paylaşacağını dile getiren Tekin, bu kapsamda kendi kalemini AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt'a hediye etti.

Toplantının ardından Fatih İlkokulunu ziyaret eden Bakan Tekin, sınıflarda öğrencilerle sohbet ettikten sonra öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya geldi.

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