Bakan Tekin'den Oltu Anadolu İHL'ye ziyaret

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'daki programı kapsamında Oltu Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli programlara katılmak üzere gittiği Erzurum'da Oltu Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Öğrenci ve öğretmenler tarafından karşılanan Bakan Tekin, öncelikle sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti, isteklerini sordu.



Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre okulun öğretmenler odasında meslektaşlarıyla bir araya gelen Bakan Tekin, öğretmenlerin taleplerini dinleyerek, Bakanlığın genel eğitim öğretim politikalarına ilişkin istişarelerde bulundu. Görüşmede söz alan öğretmenler, yoğun gündeminde kendilerine zaman ayırıp ziyarete geldiği ve destekleri için Bakan Tekin'e teşekkürleri iletildi.