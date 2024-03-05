Bakan Tekin'den Konya buluşması

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Konya'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Beyşehir'de Gazi İlkokulu, Ali Akkanat Anadolu Lisesi, Kubadabad Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle buluştu.KONYA (İGFA) - Göreve geldiği tarihten bu yana sık sık okul ziyaretlerinde bulunarak öğrenci ve meslektaşlarıyla bir araya gelen Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bugün de Konya'nın Beyşehir ilçesinde saha ziyaretlerine devam etti.

Bakan Tekin, Konya programı kapsamında ilkin Beyşehir Gazi İlkokulunu ziyaret etti. Okulda öğrenci ve öğretmenler tarafından çiçeklerle karşılaşılan Bakan Tekin; sınıfları gezdi, öğrencilerle sohbet etti, derslerine iştirak etti. Sınıf ziyaretlerinden sonra öğretmenler odasında meslektaşlarıyla buluşan Tekin, öğretmenlerle sohbet etti, görüş öneri ve taleplerini dinledi.

Bakan Tekin'in Beyşehir'deki ikinci durağı Ali Akkanat Anadolu Lisesi oldu. Tekin, burada da önce sınıfları gezdi, öğrencilerle derste bir süre sohbet etti, isteklerini sordu ve ardından öğretmenler odasında eğitimcilerle hasbihâl etti.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Beyşehir'deki son durağı ise Kubadabad Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. 12. sınıfların dersine giren Bakan Tekin, öğrencilerin isteğini sordu. Tekin, öğrencilerin sorusu üzerine, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) müfredat ve ders kitabı dışında başka bir kaynaktan soru gelmeyeceğini vurguladı.