Bakan Tekin'den Kars ziyareti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kars'ta gerçekleştirdiği temaslar kapsamında Kars Valiliğini, ardından Atatürk İlkokulunu ziyaret etti.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kars programı kapsamında öncelikle Valiliği ziyaret ederek şeref defterini imzaladı, Vali Ziya Polat'tan kentte yürütülen eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Valiliğin ardından Atatürk İlkokulunu ziyaret eden Bakan Tekin, öğretmen ve öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı.

Bakan Tekin önce sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti, derslerine iştirak etti.

Sınıf ziyaretlerinden sonra öğretmenler odasında meslektaşları ile bir araya gelen Bakan Tekin, öğretmenlerin görüş ve önerilerini dinledi. Daha sonra Özel Eğitim Öğretmeni Müge Öztürk ve İngilizce Öğretmeni Muhammet Mustafa Şahin'in doğum gününü kutlayarak hediye verdi.