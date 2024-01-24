Bakan Tekin açıkladı... Öğretmenlerin aile mazeretine ek hak!

Millî Eğitim Bakanlığı 18 Ocak'ta gerçekleştirilen "Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme" işlemlerinin ardından, yer değiştirme işlemi gerçekleşmeyenler için yeni bir hak daha tanıdı. Ön başvurusu olan ancak ataması gerçekleşmeyen öğretmenlerin aile birliklerinin sağlanması amacıyla ek yer değiştirme hakkı verildi.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin aile birliklerinin sağlanması için yeni bir adımı daha hayata geçiriyor.

Söz konusu atamalarda aile birliğinin sağlanabilmesi için öğretmenlerin tercih ettikleri illerde alanlarında ihtiyaç olan bir eğitim kurumu normu ile ilişkilendirilmek üzere yer değiştirme başvurularını bugün itibariyle almaya başlayan Bakanlık, bahse konu atamaları illerin norm kadro durumu dikkate alarak yapacak. 27 Ocak'a kadar yapılacak başvurularda herhangi bir norm fazlalığı oluşumuna mahal verilmeyecek.

Konuyla bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaptığı değerlendirmede, göreve geldikleri günden bu yana her fırsatta öğretmenerle bir araya gelerek, taleplerini aldıklarını belirtti. Gelen talepleri yeniden değerlendirerek norm fazlası oluşturmayacak şekilde yeni bir değerlendirme daha yapmaya karar verdiklerini ifade eden Tekin, "İnsanlık tarihine her daim yön vermiş büyük medeniyet birikimimizin temel yapı taşlarından biri olan "aile", toplumumuzun çekirdeği; milletimizi var ederek kenetleyen en kıymetli ögedir. Toplumların ve nesillerin inşasında böylesine yapısal ve eğitsel işlevi bulunan aile kurumunu, karar süreçlerimizde her zaman merkeze alıyoruz" dedi.

BAŞVURULAR 24- 27 OCAK'TA

2024 yarıyıl tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu kapsamında aile birliği mazeretine bağlı olarak, iller arası yer değiştirmek üzere onaylı ön başvurusu bulunan ancak atama işlemi gerçekleşmeyen öğretmenlerin, aile birliklerinin sağlanması amacıyla ek yer değiştirme başvuruları, 24 - 27 Ocak tarihleri arasında alınacak. Aile birliği ön başvurusu olan öğretmenlerin görev yaptığı ilde veya duyuru ekinde yer alan 23 ilden birindeki tercihler dikkate alınarak değerlendirilecek.