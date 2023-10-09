Bakan Tekin, AB Türkiye Delegasyonu'nu kabul etti

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nıkolaus Meyer-Landrut ve beraberindeki heyeti kabul etti.ANKARA (İGFA) - Eğitim alanındaki iş birliği konularının ele alındığı görüşmede Bakan Yusuf Tekin, AB ile Türkiye arasında eğitim konusunda uzun yıllardan beri başarılı iş birliklerinin devam ettiğine dikkati çekti. Bakan Tekin, eğitimin tüm alanlarında ve öğretmen yetiştirmede bu iş birliğinin daha da geliştirilmesi için çalışmaların süreceğini ifade etti.



AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut ise Türkiye ile AB arasında eğitim ile birlikte diğer sektörlerde de verimli iş birliğinin devam ettiğini belirtti. Millî Eğitim Bakanlığı ile çok başarılı projelerin yürütüldüğünü anımsatan Meyer-Landrut, bu başarıda siyasi iradenin rolünün önemine vurgu yaptı.



Tekin, görüşmenin sonunda ziyaretleri için Büyükelçi Meyer-Landrut'a memnuniyetlerini ifade ederken Meyer-Landrut da kendilerini kabul ettiği için Bakan Tekin'e teşekkür etti.