Bakan Soylu Senegalli mevkidaşıyla telefonda görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Senegalli mevkidaşıAntoine Félix Diome arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Bakan Süleyman Soylu'nun Marmaris’te, Senegal Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Antoine Félix Diome ile bir telefon görüşmesi yaptığı duyuruldu.

Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra göç yönetimi ile başta terör ve sınıraşan organize suçlar olmak üzere Güvenlik İş Birliği konuları değerlendirildi.

https://twitter.com/TC_icisleri/status/1540228423238524928