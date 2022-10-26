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Bakan Soylu: Sahayı baskıladık, rotayı ülkemizden uzaklaştırdık

GÜNDEM 26.10.2022, 18:59
Bakan Soylu: Sahayı baskıladık, rotayı ülkemizden uzaklaştırdık

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla düzenlenen “En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi” eğitim programına katıldı. Programda ıyuşturucu üretimi ve lojistik ağlarını haritalarla anlatan Bakan Soylu, “Sahayı baskıladık, eroin rotasını ülkemizden uzaklaştırdık" dedi.GAZİANTEP (İGFA) - Uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmasını kapsayan projenin Gaziantep ayağında, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü’nce planlanan eğitim programı, Şahinbey Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapıldı.

Eğitimde uyuşturucuyla ilgili ailelere bilgi verildi. Anne ve ailelere nelere dikkat edilmesi gerektiği, davranış farkındalıkları anlatıldı. Programda bağımlılığa karşı verilen mücadele ve yapılan operasyonlarla ilgili bilgiler verildi.

Bakan Soylu, programdaki konuşmasında projeyle 1 milyon 90 bin anneye ulaştıklarını belirtti. Soylu, çalışmayla bütün aile bireyleriyle beraber 5 milyona yakın insanla iletişime geçildiğini aktardı.

Soylu, ebeveynler için en büyük sıkıntının evlatlarının problemleri olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Bugün karşımızda ne yazık ki bütün dünyadaki evlatları tehdit eden bir sıkıntı, uyuşturucu belası var. Lojistik imkanlar ve kimya geliştikçe, laboratuvarlar daha fazla ürettikçe hem miktar hem çeşitlilik hem de hareketliliği arttı. Bunu yapıyorlar ve gençlerimizin önüne bir tehdit olarak koyuyorlar. Sebebi ise illegal yapılar ve terör örgütlerine para lazım. Bu zehir herkesi vuruyor. Avrupa’nın ürettiği ve terör örgütlerini finanse etmek için kullandıkları uyuşturucu ağları şimdi kendilerini vuruyor.”

Bakan Soylu, mücadelenin sadece kolluk kuvvetleriyle beraber yapılmayacağını, talebin de tamamen sıfırlanması gerektiğini aktararak sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu illetle sadece kolluk kuvvetleriyle mücadele edemeyiz. Talebi sıfırlamamız lazım. Bu yol da evden geçmektedir. Ailelerin bu konuda farkındalığını, eğitimlerine katılımını ve basında görünürlüğünü arttırmak gerekiyor. Oluşturduğumuz kriterlerle il ve ilçeleri her ay takip ediyoruz. Kanalizasyonlardan atıklar alıyor inceliyoruz ne kullanılıyor ne kadar kullanılıyor bakıyoruz. Hep birlikte uyuşturucuyla, kadına şiddetle mücadele edeceğiz, başarılı olacağız. Gelecek nesillere güçlü bir Türkiye, etrafımızdaki coğrafyaya da örnek bir toplum bırakacağız.”

"SAHAYI BASKILADIK, EROİN ROTASINI ÜLKEMİZDEN UZAKLAŞTIRDIK"

Öte yandan uyuşturucu üretimi ve lojistik ağlarını haritalarla anlatarak bilgi veren Bakan Soylu, uyuşturucunun gençleri tehdit boyutuna dikkati çekti.

Soylu, konuşmasında uyuşturucuya karşı mücadele hakkında sayılar ve bilgiler vererek, “Sahayı baskıladık, eroin rotasını ülkemizden uzaklaştırdık. 2021 yılında polis ve jandarmamız 22 ton eroin yakaladı. 3-4 ton da gümrüklerde yakaladık. Toplam 25-26 ton Türkiye 2021 yılında uyuşturucu yakaladı. Anne ve baba olarak en çok dikkat etmemiz gereken çok önemli bir nokta var. Sorduğumuzda uyuşturucu kullanmak için ilk tavsiyeyi verenin yüzde 78 rakamıyla arkadaş olduğunu görüyoruz. Biz buradan biliyoruz ki annelerle ortak çalışırsak, annelere evlatlarındaki değişimini, onlara uyuşturucu kullanımında yaşanan hal ve tavırları iyi hissettirebilirsek evlatlarımızı kurtarabiliriz. Biz bu yüzden bu projeye başlamış olduk.”

ŞAHİN: GAZİANTEP BU PROJEDE EN HIZLI OLAN ŞEHİR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de eğitim öncesi yaptığı konuşmada, yapılan çalışmaların şehir emniyet ve güvende değilse hiçbir anlam ifade etmeyeceğini belirtti. Bütün kurumlarla birlikte bir model oluşturduklarını belirten Başkan Şahin, "Gaziantep Modeli. Sen ben yok, biz varız. Gaziantep için, Gaziantep’in anneleri için canımızı vermeye hazırız. Ana; şefkat, vicdan, rahmet, toprak demek. İşte bu iki güç bugün birleşiyor. Gaziantep bu projede en hızlı olan şehir" dedi.

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