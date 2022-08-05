Bakan Soylu: Özel görevli 2 terörist öldürüldü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit Emre Dokumacı'nın kanının yerde kalmadığını belirterek, terörist Murat Karayılan'ın özel görevlendirdiği iki teröristin Ağrı'da öldürüldüğünü duyurdu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Murat Karayılan’ın özel görev verdiği 2 terörist, görevi yerine getiremeden Ağrı Doğubayazıt’ta bugün etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
SARI TORBAYA GİRDİ
Bakan Soylu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Emniyet İstihbarat, PÖH ve Jandarma'daki Kahramanlarımıza tebrikler. Amerika yakında Karayılan için de bir taziye yayınlayacak. Meraklanmasın... Şehit Emre Dokumacı, kanın yerde kalmadı. Ruhun şâd, Makamın âlî olsun...Allah bizi, Şehitlerimize mahcup etmesin..." ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/suleymansoylu/status/1555506115546431489
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