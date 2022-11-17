Bakan Soylu: Muş'ta 2 teröristten biri canlı, diğeri ölü ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu. Muş Varto'da takibi yapılan iki teröristten birinin canlı, diğerinin ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.ANKARA (İGFA)- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İran sınırından Türkiye’ye girdiği tespit edilen Tunceli’ye görevlendirildiğine yönelik istihbari bilgileri olan ve Muş Varto’da takibi yapılan 2 PKK’lı teröristten birinin canlı, diğerinin çatışma sonucu ölü olarak ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "İran sınırından Türkiye’ye girdiğini tespit ettiğimiz, Tunceli’ye görevlendirildiğine yönelik istihbari bilgimiz olan ve Muş Varto’da takibi yapılan 2 PKK’lı teröristten biri canlı, diğeri çatışma sonucu ölü olarak ele geçirildi" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/suleymansoylu/status/1593225125188763650