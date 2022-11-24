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Bakan Soylu: İstanbul'da 3 ton 533 kilo metamfetamin ele geçirildi
GÜNDEM 24.11.2022, 11:44
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da 3 ton 533 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini, bunun Türkiye'de tek seferde en yüksek yakalama miktarı olduğunu açıkladı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de, tek seferde en yüksek metamfetamin yakalaması gerçekleştirildiğini duyurdu.
İstanbul'da 6 aylık takibin ardından 16-23 Kasım arasındaki operasyonlarda; 3 ton 533 kilo metamfetamin ele geçirildiğini ve 12 kişinin tutuklandığını Bakan Soylu, sosyal medya hesabından paylaştı.
Bakan Soylu, 10 kişi hakkında adli işlemlerin sürdüğü belirterek, "İstanbul Emniyetinize tebrikler" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/suleymansoylu/status/1595664577567817728
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