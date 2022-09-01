Bakan Soylu: Eren Abluka-35'te 3 terörist etkisiz!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Hanyaylası kırsalında, 1'i terör örgütünün turuncu kategoride aranan sözde yöneticisi olmak üzere 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-35 Operasyonu kapsamında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"Teslim olun yoksa sarı torba kaçınılmaz" başlığıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Soylu, "Eren Abluka-35 Operasyonu kapsamında Van Bahçesaray Hanyaylası kırsalında, 1'i bölge sorumlusu turuncu kategoride olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi. Van İl Jandarma Komutanlığımızdaki kahraman jandarmamıza tebrikler" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/suleymansoylu/status/1565351917152522244