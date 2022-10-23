Bakan Soylu'dan videolu 'göç' paylaşımı... Geri dönüş yapan 50 bin Suriyeli var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2021 yılı başından Eylül ayına kadar gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı 43 bin 420 olduğunu, şu anda bu sayının 50 bin olduğunu duyurdu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, göç politikalarına ilişkin sosyal medya hesabından bir video paylaşarak açıklama yaptı.

Bakan Soylu, 11 yıldır sahillerden, denizden bebek cesetleri toplandığını belirtti.

"11 yıldır umuda yolculuk eden insanlara el uzatıyoruz" diyen Bakan Soylu, "Bu millet, bu devlet yanlış bir şey yapmadı. Gurur duyulacak, onurlu bir iş yaptı. Biz komşumuza sırtımızı dönmedik, biz insanlığa da sırtımızı dönemezdik. Halep, Şam, Bağdat, biz bu şehirleri ilk defa duymadık. Tarihimizde beraberdik, Çanakkale Savaşı'nda beraberdik. Bize sığınanlara kapımızı kapatamazdık. Boraltan Köprüsü'nü tekrar yaşamayazdık" ifadelerini kullandı.

Yabancı düşmanlığını bir kesimin artırması sonucu turistlerin de hedef gösterilir hale getirildiğini kaydeden Soylu, savaştan kaçarak uluslararası kurallar çerçevesinde Türkiye'ye gelen geçici koruma kapsamında kayıtlı Suriyelilerin olduğuna dikkati çekerek, "Suriyeli kardeşlerimizin gelişi, 2011'de başladı. En yoğun dönem 2013 ile 2016 arasında oldu. 2018'den beri Suriyeli sayısı hemen hemen aynı kaldı. 2018 sayımız, 3 milyon 623 bindi, halihazırdaki sayı ise 3 milyon 629 bin kişi" dedi.

Geri gönderme merkezlerinin sayısının 2015'te 1740 iken bugün 20 bin 540 olduğunun altını çizen Bakan Soylu, "2021 yılbaşından Eylül ayına kadar gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı 43 bin 420'ydi. Şu anda bu sayı 50 bin oldu. Suriyelilerin sayısı 2013, 2016 arasında 12,5 kat artmıştı. Son 4,5 yılda yurt içindeki Suriyeli sayısı, buradaki çocuk doğumlara rağmen değişmediği ve artmadığı gibi aldığımız tedbirlerle göçe hazır 6 milyon insan güvenli hale getirdiğimiz, Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerde kaldı. 2019'da 201 bin kaçak Afgan yakalamıştık, geçen yıl 70 bin, bu yıl ise halen 94 bin" diye konuştu.

eri gönderme merkezlerinin sayısının 2015'te 1740 iken bugün 20 bin 540 olduğunu açıklayan Bakan Soylu, "Sınır dışı oranımız ise toplamda yüzde 69, Afgan kaçak göçmenlerde yüzde 65, Pakistanlı kaçak göçmenlerde ise her kaçak göçmenin yüzde 85'idir. Avrupa'da bu oran yüzde 10'dur. 2021 yılbaşından eylül ayına kadar gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı 43 bin 420'ydi. Şu anda bu sayı 50 bin oldu. Suriyelilerin sayısı 2013, 2016 arasında 12,5 kat artmıştı. Son 4,5 yılda yurt içindeki Suriyeli sayısı, buradaki çocuk doğumlara rağmen değişmediği ve artmadığı gibi aldığımız tedbirlerle göçe hazır 6 milyon insan güvenli hale getirdiğimiz, Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerde kaldı. 2019'da 201 bin kaçak Afgan yakalamıştık, geçen yıl 70 bin, bu yıl ise halen 94 bin" diye konuştu.