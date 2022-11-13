Bakan Soylu'dan Türkkan'a sert yanıt!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın paylaşımına çok sert cevap verdi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda ülke genelinde uygulanan "Deprem Anı Ülke Tatbikatı' yapılmıştı.

Şehit ailesine küfürle gündeme gelen İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, tatbikata katılan Bakan Soylu'nun görüntülerini kullanarak 'Bu kafa çökmekle kurtulur mu?' paylaşımı yaptı.

Türkkan'ın paylaşımına Bakan Soylu'dan çok sert cevap geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Soylu, ''Şehit ailesine küfreden aşağılık,geçmişini bütün çevremizin bildiği fersude, devleti dolandıran hırsız, (Ablasının!) kuzusu, sizi Sevgi Hastanesi paklar.'' ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/suleymansoylu/status/1591757361005445120