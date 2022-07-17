Bakan Soylu'dan sürücülere dönüş yolu uyarısı

Bayram tatili dönüşü trafik denetimlerine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, jandarma ve emniyet personeli tarafından yapılan yoğun denetim noktalarına katılarak sürücülere uyarılarda bulundu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bolu-Gerede'de Bölge Trafik Müdürlüğü Trafik Kontrol Noktası ile Kırkkale Bölge Trafik noktalarında denetimlere katıldı.

Bayram tatili dönüşü trafik denetiminin yapıldığı Bolu-Gerede'deki ekiplerin kontrolüne katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sürücüleri de hız limitleri konusunda uyardı.

Bayram tedbirleri kapsamında yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Soylu, sürücülerle birebir kurduğu diyaloglarda da "Dönüş yolunda lütfen; emniyet kemerimizi takalım, hız limitlerine uyalım ve araç kullanırken cep telefonu kullanmayalım" çağrısında bulundu.

Kontrol amacıyla durdurulan araçlardakilerle sohbet eden Bakan Soylu, sürücülere uyarılarda bulundu, araçlardaki çocuklara oyuncak ve şeker hediye etti.

Bayram tatilinde, jandarma ve emniyet personeli tarafından yoğun denetim yapıldığını aktaran Bakan Soylu, son 10 yıldaki 9-10 günlük bayram tatillerinde meydana gelen trafik kazalarında, günde 15 olan ölüm ortalamasının bu bayram 7'ye düştüğünü belirtti. Yaya ölümlerini önlemek için de tedbirler aldıklarını anlatan Bakan Soylu, "Bu yıl bayram süresince 6 yaya, 8 motosikletli ölümü var. Şu ana kadar da toplam 64 ölüm var. İnşallah gece yarısına kadar da artmaz" diye konuştu.

https://twitter.com/suleymansoylu/status/1548657938096656390