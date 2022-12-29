Bakan Soylu'dan 'neyin diyeti' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki terör soruşturmasına ilişkin, "Neyin diyeti, neyin yalanları" başlığında bir açıklama yaparak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki terör iltisaklı personel soruşturmasına ilişkin yeni bir açıklama yaptı

Bakan Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki terör soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Erkem İmamoğlu'nun ifadesiyle "İçişleri Bakanı'nın hezeyanları" neticesinde değil, 9 Aralık 2021'de Özgür Özel'in bütçe görüşmelerinde "Belediyelere terör iltisaklı eleman alınacağı iddiamızın yalan olduğuna" ait ithamı ile dile getirildiğini açıkladı.

Bir değil, tam üç soruşturma olduğuna dikkati çeken Bakan Soylu, "Neyin diyeti, neyin yalanları" konusuna görsellerle yanıt verdi.