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Bakan Soylu'dan Necip Fazıl'lı 'Türkiye Yüzyılı' mesajı

GÜNDEM 01.01.2023, 09:12
Bakan Soylu'dan Necip Fazıl'lı 'Türkiye Yüzyılı' mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni yıla İran sınırındaki Tendürek Modüler Üs Bölgesi'nde görevli jandarmalarla girdi. Bakan Soylu, Necip Fazıl'ın "Destan" şiiriyle mesaj verdi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da, 3 bin 305 rakımda, Tendürek Modüler Üs Bölgesi'nde kahraman Jandarma ile bir araya geldi. 

Kahramanların ailelerini yanlarından arayarak yeni yıllarını tebrik etti.

Bakan Soylu, yayımladığı yeni yıl mesajında ise, afetler, krizler, savaşlar, terör, göç ve salgınla sarsıldığı için 21. yüzyılın ilk çeyreğindeki neredeyse her yılı “iyi ki bitti” diyerek kapatan dünyada, “Büyük ve Güçlü Türkiye” iddiasıyla ortaya koyulan büyük çabayla ayakta kalarak, gelişerek, 20. yüzyılın kronik sorunlarını çözerek 2023’e ve Türkiye Yüzyılı’na, tam da İstiklâl Marşı’ndaki ruh ve heyecanla girdiklerine dikkati çekti.

Türkiye'nin bugün, ne küresel göç meselesinin ne küresel salgının ne afetlerin ne de birden fazla küresel terör örgütünün ataklarının altında ezilmeyen, istikrarından ödün vermeyen bir ülke haline geldiğine vurgu yapan Bakan Soylu, mesajına, "Türkiye Yüzyılı’na giden yolu tamamen temizlemiş ve tıpkı 1923’teki heyecanla 2023’e adım atmaya hazırlanmaktadır. Çok emek verdik, çok çalıştık, çok fedakârlıklar yaptık. Dünyanın küresel güçleriyle mücadele edip mazlumlarına umut olduk. Ve bugün, sadece Türkiye için değil, dünya için de umut olan bir yolculuğa çıkıyoruz. Elbette ki bizi yolumuzdan saptırmaya, tekrar eski bataklıklara, eski anlayışlara, küresel efendilere diz çöktürmeye çalışanlar vardır ve bundan sonra da olacaktır. Ama biz hiçbir engele takılmadan yürümeye, yeni başlangıçlara adım atmaya, milletimize ve bize bu ülkeyi emanet eden ecdadımıza layık olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu sosyal medya hesabından ayrıca, Necip Fazıl Kısakürek'in "Destan" şiirindeki "Çatla Sodom Gomore, patla Bizans ve Roma" mısrasını paylaştı.

https://twitter.com/suleymansoylu/status/1609315981242810368

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