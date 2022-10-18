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Bakan Soylu'dan 'kökünü kuratanlara' tebrik

GÜNDEM 18.10.2022, 17:00
Bakan Soylu'dan 'kökünü kuratanlara' tebrik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa’da yapılan başarılı uyuşturucu operasyonu sonrasında tebrik mesajı yayımladı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın 'Kökünü Kurutma Operasyonu' kapsamında ikincisi Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince zehir tacirlerine yönelik il merkezi başta olmak üzere Suruç, Ceylanpınar ve Siverek ilçelerinde eş zamanlı operasyon yaptı.

300 personel, 47 ekibin, 4 narkotik köpeğiyle gerçekleştirdiği operasyonda 50 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Şube'nin iki ay süren takibi sonrasında gerçekleştirilen Kökünü Kurutma Operasyonu-2 sonrasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından "Kahraman polislerimize tebrikler" diyerek kutladı.

https://twitter.com/suleymansoylu/status/1582356390081069063

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