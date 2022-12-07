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Bakan Soylu'dan 'bot hesap' uyarısı!
GÜNDEM 07.12.2022, 12:47
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye’de, Twitter'da sadece geçen hafta kullanılan 3.656.941 hesaptan yaklaşık üçte biri 'bot hesap' ve terör destekçisi" diyerek uyarıda bulundu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Twitter'a yönelik verileri paylaştı.
Bakan Soylu, "Türkiye’de, Twitter'da sadece geçen hafta kullanılan 3.656.941 hesaptan yaklaşık üçte biri 'bot hesap' ve terör destekçisi. Lütfen sosyal medyada dikkatli olalım. Zihin penceremizden süzmeden, doğru ve yanlış bilgiden emin olmadan dalgaların üzerinde 'sörf' yapmayalım..." paylaşımında bulundu.
https://twitter.com/suleymansoylu/status/1600373479463088129
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