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Bakan Soylu'dan Baykar'da 'milli' poz
GÜNDEM 22.01.2023, 19:00
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Baykar'a yaptığı ziyarete ilişkin görüntülere yer verdi.
Bakan Soylu'ya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Sahil Güvenlik Komutanı Ahmet Kendir de eşlik etti.
Paylaşımda, ziyaret sırasında Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri (CTO) Selçuk Bayraktar ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın, Soylu ve beraberindekilerle çekilen fotoğraflarına da yer verildi.
https://twitter.com/BaykarTech/status/1617134865933017088
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