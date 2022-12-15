İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İmamoğlu hakkındaki yargı kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Mahkeme kararını etkilemeye çalışıyorlar. Biz yapsak çarmıha gererler" ifadelerini kullandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargı kararıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Soylu, YSK üyelerine hakaret davası ile ilgili yargıya saygı duymak gerek olduğunu belirterek, "Yargıyı en üst noktaya taşımak, yargıyı töhmet altında bırakmak doğru bir davranış değil. Kesinleşmemiş, daha adımları olan bir yargı kararı var. Bir önceki mahkeme safhında da bugün yapılanlar da anayasa 138'e aykırıdır. Yargının bundan sonraki süreçlerini etkilemeye çalışan, yargının kendi ilkeleri ile karar almasını etkilemeye çalışmaktır. Bunlardan bir tanesini biz yapsak, çarmıha gererlerdi" diye konuştu.

Yargı sürecinin devam ettiğini kaydeden Bakan Soylu, "Buna Bizans oyunu denir. Bizi basamak kullanarak, bir adım öne geçebilir miyim diye bir süreçtir" diye konuştu.

https://twitter.com/suleymansoylu/status/1603402554720886786