Bakan Soylu 'Ateş bacayı sarmış' dedi ve CHP'li belediyelerde yapılan işe alımları 11 maddeyle açıkladı

CHP'li belediyelere ve şirketlerine doldurulan terör örgütlerinde faaliyetlere gösterenlere yönelik müfettiş soruşturmalarının sonuçlarına yönelik sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'li belediyelerde hile ve hülleyle yapılan işe alımların nasıl gerçekleştiğini 11 madde ile açıkladı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri ile Adana Seyhan ve İstanbul Ataşehir belediyelerinde yapılan idari soruşturmaların tamamlanarak tevdi raporlarının savcılıkalra gönderildiğini açıkladı.

İzmir, Ayvalık ve diğer belediyelerde yürütüen soruşturmaların devam ettiğini kaydeden Bakan Soylu, "Devlet asla terör örgütlerinin belediyelere sızmasına müsamaha göstermeyecektir" dedi.

https://twitter.com/suleymansoylu/status/1606276162220597250

Yapılan tüm işlemlerin kanunların verdiği sorumluluklar çerçevesinde Mülkiye Teftiş Kurulu tarafından mevzuata uygun şekilde gerçekleştirildiğine dikkati çeken Bakan Soylu, "Bundan sonra söz yargıdadır" diyerek, HDPKK'nın referansıyla hile ve hülle yapılarak işe alımların nasıl gerçekleştiğini 11 madde ile tek tek açıkladı.