Bakan Soylu açıkladı... Cudi'de terösit barınmayacak!

7,5 ay önce şehit düşen Jandarma İsmail Can Akdeniz'in şehit eden teröristin de içinde olduğu 7 terörist daha sarı torbaya girdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 günde 8 teröristen 7'si etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 7,5 ay önce şehit düşen kahraman jandarma İsmail Can Akdeniz'i şehit eden teröristin de içinde olduğu 7 terörist daha sarı torbaya girdiğini duyurdu.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "3 günde etkisiz hale getirilen 8 teröristin 7'si sarı torbada" diyerek, "Cudi'de, terörist ????????-????????????-????????-????????-????????????. Jandarma'mızın eline sağlık" mesajını verdi.

https://twitter.com/suleymansoylu/status/1605152806784180224