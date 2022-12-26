Bakan Soylu açıkladı... 81 ilde ilk kez uygulandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilde ilk kez 'Araç İçi Uyuşturucu Kullanımının Engellenmesi Uygulaması' yapıldığını, bu kapsamda 27 bin 707 aracın kontrol edildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilde ilk kez yapıldığını duyurduğu 'Araç İçi Uyuşturucu Kullanımının Engellenmesi Uygulaması'nda 27 bin 707 aracın kontrol edildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Soylu, "Uyuşturucuyla mücadelemiz, her yönüyle devam ediyor. 81 ilde ilk defa, 3 bin 118 ekip, 9 bin 674 personel ve 114 narkotik dedektör köpeğiyle 'Araç İçi Uyuşturucu Kullanımının Engellenmesi Uygulaması' gerçekleştirildi. 27 bin 707 araç kontrol edildi. Kahraman polislerimize tebrikler" ifadelerini kullandı.

Soylu paylaşımında ayrıca uygulamaya ilişkin verilere de yer verdi.