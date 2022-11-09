Bakan Soylu 9 cenaze için Bursa'da

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde dün gece yaşanan yangın faciasında hayatını kaybeden 8'i çocuk 9 Suriyeli vatandaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.BURSA (İGFA) - Bursa'da 4 katlı binanın ikinci katında sobadan çıkan yangında hayatını kaybeden Suriye uyruklu Amina Elmuse ile çocukları Yasir, Muhammed, Ahmed, Gerem, Merem ve Ali Aljasem ile yeğenleri Ahmed ve Ali El Cesim kardeşler için Mihraplı Camii’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Cenazeye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, kent protokolü ve ölenlerin yakınları katıldı. 9 kişi için ayrı ayrı cenaze namazı kılındı.

Bakan Soylu, cenaze namazını, yangında 6 çocuğunu, eşini ve iki yakınını kaybeden Hüseyin Aljasem ile yan yana kılarken, bir tabuta da omuz verdi.

Cenaze namazı sonrasında "Tarifi olmayan acılar vardır" diyerek sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Soylu, "Bursa'da, dün akşam çıkan yangında vefat eden 8'i çocuk, 9 Suriyeli kardeşimiz, evladımızı Bursa Mihraplı Camii'nde Hakk'a uğurladık. Rabbim, sevenleriyle cennetinde kavuştursun inşallah" dedi.

https://twitter.com/suleymansoylu/status/1590304747659333634