Bakan Soylu: 12 Kasım'da 'saat 18.57' tatbikatı yapılacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da 'Afet İletişim Çalıştayı'nda konuştu. Soylu, Türkiye'de ilk defa ülke çapında tatbikat yapılacağını söyledi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İletişim Başkanlığı ile AFAD tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Afet İletişim Çalıştayı'nda konuştu.
Afet anlarında ve sonrasında yapılacak çalışmalar için bilgilendirmeler yapan Soylu, yarın Düzce depreminin 23. yıl dönümünde ve depremin gerçekleştiği saatte ülkece tatbikat yapılacağını duyurdu.
Soylu, ülkece yapılacak tatbikat konusunda “Düzce Depremi'nin yıldönümü olan 12 Kasım'da saat 18.57’de ülkece tatbikat yapacağız. Radyolar tatbikat anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye’ye aynı anda mesaj gelecek” dedi.
https://twitter.com/suleymansoylu/status/1587386352735522817
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|P
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|12
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